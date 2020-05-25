ТРЦ в Киеве могут открыть до конца недели, но без детских зон, — Кличко

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко прогнозирует возобновление работы торгово-развлекательных центров до июня, в то время, как детские лагеря в столице откроют не раньше июля.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Надеюсь, их работу (ТРЦ) мы сможем позволить уже до конца этой недели", - сказал Кличко.

Он заявил, что решение о возобновлении работы ТРЦ будет принято КГГА отдельно от снятия других ограничительных мер.

Кличко отметил, что детские развлекательные зоны в ТРЦ пока не планируется открывать.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в понедельник возобновил свою работу.



Кроме того, в Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса.

Также Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.



Тем временем с завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки.