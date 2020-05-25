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25 мая 2020, понедельник, 13:43 319
Общество 2020-05-25T14:05:57+03:00
Українські Новини
ТРЦ в Киеве могут открыть до конца недели, но без детских зон, — Кличко

ТРЦ в Киеве могут открыть до конца недели, но без детских зон, — Кличко

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, ТРЦ Киева
ТРЦ Dream Town. Фото: newsper.net
ТРЦ Dream Town. Фото: newsper.net

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко прогнозирует возобновление работы торгово-развлекательных центров до июня, в то время, как детские лагеря в столице откроют не раньше июля

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Надеюсь, их работу (ТРЦ) мы сможем позволить уже до конца этой недели", - сказал Кличко.

Он заявил, что решение о возобновлении работы ТРЦ будет принято КГГА отдельно от снятия других ограничительных мер.

Кличко отметил, что детские развлекательные зоны в ТРЦ пока не планируется открывать.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в понедельник возобновил свою работу.


Кроме того, в Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса

Также Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

Тем временем с завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки

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