ТРЦ в Киеве могут открыть до конца недели, но без детских зон, — Кличко

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко прогнозирует возобновление работы торгово-развлекательных центров до июня, в то время, как детские лагеря в столице откроют не раньше июля. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "Надеюсь, их работу (ТРЦ) мы сможем позволить уже до конца этой недели", - сказал Кличко. Он заявил, что решение о возобновлении работы ТРЦ будет принято КГГА отдельно от снятия других ограничительных мер. Кличко отметил, что детские развлекательные зоны в ТРЦ пока не планируется открывать. Как сообщали Українськi Новини, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в понедельник возобновил свою работу.Кроме того, в Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса. Также Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.Тем временем с завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки.