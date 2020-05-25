ТРЦ у Києві можуть відкрити до кінця тижня, але без дитячих зон, — Кличко

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко прогнозує відновлення роботи торгівельно-розважальних центрів до червня, в той час, як дитячі табори в столиці відкриють не раніше липня.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сподіваюся, їх роботу (ТРЦ) ми зможемо дозволити вже до кінця цього тижня", - сказав Кличко.

Він заявив, що рішення про відновлення роботи ТРЦ буде прийнято КМДА окремо від зняття інших обмежувальних заходів.

Кличко зазначив, що дитячі розважальні зони в ТРЦ поки не планується відкривати.

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Київський метрополітен" у понеділок відновив свою роботу.



Крім того, у Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу.

Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.



Тим часом з завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення.