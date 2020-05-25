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25 травня 2020, понеділок, 13:43 10
Суспільство 2020-05-25T15:00:03+03:00
Українські Новини
ТРЦ у Києві можуть відкрити до кінця тижня, але без дитячих зон, — Кличко

ТРЦ у Києві можуть відкрити до кінця тижня, але без дитячих зон, — Кличко

Валерия Драгомирова
ТРЦ, Київ, Кличко Віталій
ТРЦ Dream Town. Фото: newsper.net
ТРЦ Dream Town. Фото: newsper.net

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко прогнозує відновлення роботи торгівельно-розважальних центрів до червня, в той час, як дитячі табори в столиці відкриють не раніше липня.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сподіваюся, їх роботу (ТРЦ) ми зможемо дозволити вже до кінця цього тижня", - сказав Кличко.

Він заявив, що рішення про відновлення роботи ТРЦ буде прийнято КМДА окремо від зняття інших обмежувальних заходів.

Кличко зазначив, що дитячі розважальні зони в ТРЦ поки не планується відкривати.

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Київський метрополітен" у понеділок відновив свою роботу.


Крім того, у Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу.

Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Тим часом з завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення.

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