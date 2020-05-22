У директора харьковской инфекционной больницы диагностировали COVID-19, — СМИ

В Харьковской области, где подтвердили 866 случаев заражения коронавирусом, COVID-19 обнаружили у директора областной областной клинической инфекционной больницы Павла Нартова. Его госпитализировали. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что вместе с директором госпитализирован и начмед. Оба находятся у себя в больнице.

О вспышке коронавируса среди медиков в этой больнице сообщал сам Нартов 19 мая. COVID-19 тогда обнаружили у 14 человек.

По состоянию на 20 апреля с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 2 154 медработников.

В Одессе от коронавируса умер врач-реаниматолог городской больницы, в торой лечат от коронавируса.

В то же время из 3 тыс. случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников только каждый второй был рассмотрен как профессиональное заболевание.

Ранее в Одесской области от новой коронавирусной инфекции скончался 60-летний семейный врач.

13 мая Кабинет Министров внес коронавирусную инфекцию COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний.