У директора харьковской инфекционной больницы диагностировали COVID-19, — СМИ

В Харьковской области, где подтвердили 866 случаев заражения коронавирусом, COVID-19 обнаружили у директора областной областной клинической инфекционной больницы Павла Нартова. Его госпитализировали. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник. Сообщается, что вместе с директором госпитализирован и начмед. Оба находятся у себя в больнице. О вспышке коронавируса среди медиков в этой больнице сообщал сам Нартов 19 мая. COVID-19 тогда обнаружили у 14 человек. По состоянию на 20 апреля с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 2 154 медработников. В Одессе от коронавируса умер врач-реаниматолог городской больницы, в торой лечат от коронавируса. В то же время из 3 тыс. случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников только каждый второй был рассмотрен как профессиональное заболевание. Ранее в Одесской области от новой коронавирусной инфекции скончался 60-летний семейный врач. 13 мая Кабинет Министров внес коронавирусную инфекцию COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний.