подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Зеленский пообещал врачам апрельские надбавки, пока еще не все получили мартовские
21 мая 2020, четверг, 13:36 34
Политика 2020-05-21T13:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал врачам апрельские надбавки, пока еще не все получили мартовские

Зеленский пообещал врачам апрельские надбавки, пока еще не все получили мартовские

Ольга Фандорина
Врачи, Выплаты, Владимир Зеленский, Надбавки врачам
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Пока Сумская и Хмельницкая области не отчитались за 300% надбавки медикам за март, президент Владимир Зеленский заверяет, что надбавки к заработным платам врачей, которые борются с коронавирусом, за апрель не будут так задерживать, как за март.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19, передают Українськi Новини.

"С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент подписанных договоров серьезно вырос. Однако буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики - это наши герои", - сказал Зеленский.

На данный момент заключено почти 80% соглашений с Национальной службой здоровья Украины, необходимых для выплаты надбавок.

"К концу недели все больницы, которые боролись с коронавирусом, подпишут соглашения... Полностью заключили договора экстренные медицинские помощи", - сказано в сообщении.

В ходе совещания обсуждался вопрос дальнейшего соблюдения правил безопасности в условиях перехода к адаптивному карантину.

"Карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. На это указывает не только статистика распространения вируса в других странах, но и уровень смертности... Например, в Швеции показатель смертности 6,25%, в Великобритании - 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский подчеркнул, что эти показатели не должны создать у людей обманчивое впечатление, что к опасности коронавируса можно относиться небрежно.

По его словам, эти цифры являются свидетельством того, что Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и большой процент людей, которые их придерживались.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обвинил местные власти в задержке доплат медикам. Кроме того, в Нацслужбе здоровья отчитались, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что 14 регионам выплатили 300% надбавки к зарплатам за март медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 11 мая 300%-ую надбавку медикам в полном объеме выплатили только в Полтавской области.

Больше новостей о: Врачи Выплаты Владимир Зеленский Надбавки врачам

С 23 мая возобновит работу общественный транспорт, а с 25 мая - метро, - Кличко
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса
Новости
В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19 13:38
Зеленский пообещал врачам апрельские надбавки, пока еще не все получили мартовские 13:36
Парк "Владимирская горка" в Киеве реконструируют почти за 68 млн гривен 13:33
С 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки 13:22
Обострение в зоне ООС: 1 военный погиб, 2 ранены, 4 травмированы 13:20
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать 20:37
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Приватбанк
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача 17:42
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
больше новостей
Число новых случаев коронавируса стремительно растет второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok