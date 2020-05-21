Зеленский пообещал врачам апрельские надбавки, пока еще не все получили мартовские

Пока Сумская и Хмельницкая области не отчитались за 300% надбавки медикам за март, президент Владимир Зеленский заверяет, что надбавки к заработным платам врачей, которые борются с коронавирусом, за апрель не будут так задерживать, как за март.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19, передают Українськi Новини.

"С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент подписанных договоров серьезно вырос. Однако буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики - это наши герои", - сказал Зеленский.

На данный момент заключено почти 80% соглашений с Национальной службой здоровья Украины, необходимых для выплаты надбавок.

"К концу недели все больницы, которые боролись с коронавирусом, подпишут соглашения... Полностью заключили договора экстренные медицинские помощи", - сказано в сообщении.

В ходе совещания обсуждался вопрос дальнейшего соблюдения правил безопасности в условиях перехода к адаптивному карантину.

"Карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. На это указывает не только статистика распространения вируса в других странах, но и уровень смертности... Например, в Швеции показатель смертности 6,25%, в Великобритании - 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский подчеркнул, что эти показатели не должны создать у людей обманчивое впечатление, что к опасности коронавируса можно относиться небрежно.

По его словам, эти цифры являются свидетельством того, что Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и большой процент людей, которые их придерживались.