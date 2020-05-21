С 23 мая возобновит работу общественный транспорт, а с 25 мая - метро, - Кличко

С 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт. А с 25 мая - метрополитен, в то время, как в столице второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Что касается следующего этапа послаблений. С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях", - сообщил Кличко.

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

"Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу", - отметил мэр Киева.

С 1 июня в столице начнут работать:

- детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будуть сдавать ВНО;

- учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

- возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов)

- откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

"Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таким необходимым мерам безопасности", - подчеркнул Виталий Кличко.







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