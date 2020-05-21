подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
21 мая 2020, четверг, 12:19 1385 Инфографика
Общество 2020-05-21T13:25:51+03:00
Українські Новини
С 23 мая возобновит работу общественный транспорт, а с 25 мая - метро, - Кличко

С 23 мая возобновит работу общественный транспорт, а с 25 мая - метро, - Кличко

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Метро, Карантин, Общественный транспорт
Крещатик. Фото: igotoworld.com
Крещатик. Фото: igotoworld.com

С 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт. А с 25 мая - метрополитен, в то время, как в столице второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Что касается следующего этапа послаблений. С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях", - сообщил Кличко.

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

"Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу", - отметил мэр Киева.

С 1 июня в столице начнут работать:

- детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будуть сдавать ВНО;

- учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

- возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов)

- откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

"Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таким необходимым мерам безопасности", - подчеркнул Виталий Кличко.




Ранее Українські Новини писали, как платить за проезд в метро после запуска.

Кроме того, как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая. 

 

Больше новостей о: Киев Виталий Кличко Метро Карантин Общественный транспорт

Маска и дистанция в полтора метра. В Киевском метр...
У Кличко не знают, за какой именно фонтан они соби...
Киев готов к открытию метро
Как сдавать экзамены в ВУЗе во время карантина: об...
С 23 мая возобновит работу общественный транспорт, а с 25 мая - метро, - Кличко
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса
Новости
НАБУ не будет расследовать возможную коррупцию Ермака, его брата и Зеленского при назначении на госдолжности 13:57
Замглавы ОП Трофимов тянет на должность в "Укравтодор" провалившегося губернатора Туринка, – СМИ 13:54
В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19 13:38
Зеленский пообещал врачам апрельские надбавки, пока еще не все получили мартовские 13:36
Парк "Владимирская горка" в Киеве реконструируют почти за 68 млн гривен 13:33
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать 20:37
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Приватбанк
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача 17:42
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
больше новостей
С 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok