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20 мая 2020, среда, 20:13 54
Общество 2020-05-20T20:30:02+03:00
Українські Новини
Летом в Киеве собираются открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха

Летом в Киеве собираются открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха

Кира Молчанова
Киев, КГГА, Пляж, пляжи в Киеве, открытие пляжа
Киев пляж Фото: WoMo.ua
Киев пляж Фото: WoMo.ua

После того, как главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве разрешат открыть пляжный сезон, Киевский городской совет заявил о намерении открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

Об этом директор по содержанию прибрежной инфраструктуры коммунального предприятия "Плесо" Константин Пигуля сообщил в эфире телеканала "Киев", передают Українськi Новини.

"Мы подготовили почти все пляжи... 14 пляжей в этому году будут функционировать и 18 зон отдыха. Мы уже завершили окончательные приготовления и ожидаем проверки Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС)", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан не поддерживает намерение Министерства здравоохранения разрешить открытие пляжей.

С 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина.

На этом этапе начнет действовать адаптивный карантин. Он продлится минимум до 22 июня.

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