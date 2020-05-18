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18 мая 2020, понедельник, 15:57 130
Общество 2020-05-18T17:00:03+03:00
Українські Новини
Вирусолог не поддерживает открытие пляжей и предупредила об опасности

Вирусолог не поддерживает открытие пляжей и предупредила об опасности

Ярина Вацяк
Минздрав, Пляж, Вирусолог, Коронавирус, пляжи в Киеве, Советы вирусолога
Пляж Фото:
Пляж Фото: "Думская"

Вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан не поддерживает намерение Министерства здравоохранения разрешить открытие пляжей.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Я вообще не сторонник того, чтобы открывали пляжи", - сказала она.

Главной причиной для такого мнения у Кожан является наблюдения за соблюдением правил карантина после его ослабления с 11 мая, что дает основания предполагать, что соблюдать какие-либо правила люди не будут.

Она отметила, что в большинстве случаев пляжи, особенно с пресной водой, посещают люди пожилого возраста, которые как раз находятся в зоне риска заболевания коронавирусом и летальных случаев от него.

Также согласно слов Кожан, пляжи - не являются местами первой необходимости, чтобы их открывать во время распространения коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, с 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина.

Тем временем, количество новых случаев коронавируса в Украине падает второй день подряд

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