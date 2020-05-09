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09 мая 2020, суббота, 20:01 3953
Судебная власть 2020-05-09T20:29:49+03:00
Українські Новини
Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась

Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась

Елена Новикова
День Победы, 9 мая, Ирина Венедиктова, Лев Лещенко, Поздравления с Днем Победы
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Утром в День победы над нацизмом во Второй мировой войне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем Победы словами из песни российского певца Льва Лещенко "День Победы". Она также опубликовала ссылку на песню Лещенко, которая размещена на YouTube-канале.

Поздравления она разместила на своей странице в Facebook.

Поздравления Ирины Венедиктовой. Фото: Facebook/Irina VenediktovaПоздравления Ирины Венедиктовой. Фото: Facebook/Irina Venediktova

Позже Ирина Венедиктова отредактировала свой пост, убрав оттуда видео, и добавила извинения. Но слова из песни Льва Лещенка остались.

"Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибших. Мои деды вернулись. Я праздную победу над фашизмом. Ссылку удалила – всем, кого ей обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках", – написала Ирина Венедиктова.

Отредактированый пост Ирины Венедиктовой в FacebookОтредактированный пост Ирины Венедиктовой в Facebook

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