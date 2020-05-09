Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась

Утром в День победы над нацизмом во Второй мировой войне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем Победы словами из песни российского певца Льва Лещенко "День Победы". Она также опубликовала ссылку на песню Лещенко, которая размещена на YouTube-канале.

Поздравления она разместила на своей странице в Facebook.

Поздравления Ирины Венедиктовой. Фото: Facebook/Irina Venediktova

Позже Ирина Венедиктова отредактировала свой пост, убрав оттуда видео, и добавила извинения. Но слова из песни Льва Лещенка остались.



"Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибших. Мои деды вернулись. Я праздную победу над фашизмом. Ссылку удалила – всем, кого ей обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках", – написала Ирина Венедиктова.

Отредактированный пост Ирины Венедиктовой в Facebook

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Киеве, а после прибыл в Закарпатскую область и почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, Президент Украины призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.