Первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая поделилась рецептом паски с яблоками, за март составила 73 033 гривны.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.



17 марта Венедиктова была назначена на должность генпрокурора.



Таким образом, в марте у нее было 11 рабочих дней. Оклад генпрокурора составляет 93 648 гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.



В ответе не указано, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила.





Зарплата генпрокурора Ирины Венедиктовой за март - 76 тыс. гривен.





Как сообщали Українськi Новини, 17 марта президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР.



Ранее Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За принятие проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226.



Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации.



5 марта Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.





