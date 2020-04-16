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16 апреля 2020, четверг, 07:00 347 Документ
Силовые структуры 2020-04-16T07:00:02+03:00
Українські Новини
Первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен

Первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Зарплата, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая поделилась рецептом паски с яблоками, за март составила 73 033 гривны.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

17 марта Венедиктова была назначена на должность генпрокурора.

Таким образом, в марте у нее было 11 рабочих дней. Оклад генпрокурора составляет 93 648 гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

В ответе не указано, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила.

Зарплата Генпрокурора Ирины Венедиктовой за март составила 76 тыс. гривен. Зарплата генпрокурора Ирины Венедиктовой за март - 76 тыс. гривен.



Как сообщали Українськi Новини, 17 марта президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР. 

Ранее Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За принятие проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226. 

Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации. 

5 марта Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.


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