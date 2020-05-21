Генпрокурор Венедіктова в квітні заробила 47 тисяч гривень

Заробітна плата генерального прокурора Ірини Венедіктової за квітень становила 47 230 гривень, в той час, як перша зарплата Венедиктової на посаді генпрокурора становила 73 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин. Оклад генпрокурора становив 69 681 гривню. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії. У відповіді не вказано, яку суму після утримання податків і зборів вона отримала. Відповідь на запит Українських Новин про зарплату Генпрокурора Зарплата Ірини Венедіктової за квітень Як повідомляли Українські Новини, 17 березня президент Володимир Зеленський призначив Венедіктову генпрокурором, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР. Раніше Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової. За ухвалення проекту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226. Крім того, Венедіктової в лютому нарахували 63 тис. гривень грошової компенсації. 5 березня Рада відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Також повідомлялося про те, що 9 травня Ірина Венедіктова спочатку запостила пісню "День перемоги", а потім за неї вибачилася.