Генпрокурор Венедіктова в квітні заробила 47 тисяч гривень

Заробітна плата генерального прокурора Ірини Венедіктової за квітень становила 47 230 гривень, в той час, як перша зарплата Венедиктової на посаді генпрокурора становила 73 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин.

Оклад генпрокурора становив 69 681 гривню.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

У відповіді не вказано, яку суму після утримання податків і зборів вона отримала.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату Генпрокурора

Зарплата Ірини Венедіктової за квітень

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня президент Володимир Зеленський призначив Венедіктову генпрокурором, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР.

Раніше Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової. За ухвалення проекту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226.

Крім того, Венедіктової в лютому нарахували 63 тис. гривень грошової компенсації.

5 березня Рада відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку.

Також повідомлялося про те, що 9 травня Ірина Венедіктова спочатку запостила пісню "День перемоги", а потім за неї вибачилася.