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21 травня 2020, четвер, 05:35 6 Документ
Судова влада 2020-05-21T06:45:03+03:00
Українські Новини
Генпрокурор Венедіктова в квітні заробила 47 тисяч гривень

Генпрокурор Венедіктова в квітні заробила 47 тисяч гривень

Елена Новикова
Зарплата, зарплата чиновників, Ірина Венедиктова, зарплати за квітень
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Заробітна плата генерального прокурора Ірини Венедіктової за квітень становила 47 230 гривень, в той час, як перша зарплата Венедиктової на посаді генпрокурора становила 73 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин.

Оклад генпрокурора становив 69 681 гривню.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

У відповіді не вказано, яку суму після утримання податків і зборів вона отримала.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату ГенпрокурораВідповідь на запит Українських Новин про зарплату Генпрокурора

Зарплата Ірини Венедиктової за квітеньЗарплата Ірини Венедіктової за квітень

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня президент Володимир Зеленський призначив Венедіктову генпрокурором, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР.

Раніше Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової. За ухвалення проекту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226.

Крім того, Венедіктової в лютому нарахували 63 тис. гривень грошової компенсації.

5 березня Рада відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку.

Також повідомлялося про те, що 9 травня Ірина Венедіктова спочатку запостила пісню "День перемоги", а потім за неї вибачилася.

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