Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Остановленная на время карантина работа непродовольственных рынков возобновлена решением Кабинета Министров при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Так, Кабинет Министров 14 мая принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков.

Рынки смогут работать, если продавцы и покупатели будут соблюдать санитарно-эпидемических мер безопасности, как это делают продовольственные магазины.

Решение вступит в силу после опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Кабмин разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

После того, как в столице началось ослабление карантина, в Киеве открылся 31 продовольственный рынок.

После каждого рабочего дня рынкам будут выдавать разрешения на продолжение работы.

На фоне этого ФОПы тоже потребовали открыть розничную торговлю.