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14 мая 2020, четверг, 15:58 217
Общество 2020-05-14T16:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Кира Молчанова
Кабмин, Рынки, карантин в Украине, ослабление карантина, Работа рынков
Рынок одежды. Фото: Pixabay
Рынок одежды. Фото: Pixabay

Остановленная на время карантина работа непродовольственных рынков возобновлена решением Кабинета Министров при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Так, Кабинет Министров 14 мая принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков.

Рынки смогут работать, если продавцы и покупатели будут соблюдать санитарно-эпидемических мер безопасности, как это делают продовольственные магазины.

Решение вступит в силу после опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Кабмин разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

После того, как в столице началось ослабление карантина, в Киеве открылся 31 продовольственный рынок.

После каждого рабочего дня рынкам будут выдавать разрешения на продолжение работы. 

На фоне этого ФОПы тоже потребовали открыть розничную торговлю.

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Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
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