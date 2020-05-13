В Италии от коронавируса выздоровели более половины заболевших

Согласно последним обновленным статистическим данным, количество выздоровевших от коронавируса в Италии превысило количество заболевших за время пандемии. Об этом передает Департамент гражданской защиты Италии.

Так, согласно данным из 222 104 инфицированных выздоровел 112 541 человек.

При этом уточняется, что за последние сутки вылечились 3 502 человека, а заразились 888.

За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 195 человек, а общее число летальных исходов достигло 31 106.

Как сообщали Українські Новини, Соединенные штаты в скором времени ожидают новую волну эпидемии коронавируса.

Кроме того, ко второй вспышке эпидемии коронавирусной инфекции готовится НАТО.

Тем временем, в Южной Корее после смягчения карантина в некоторых регионах зафиксировали повторную вспышку COVID-19.