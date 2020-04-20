Украинские медики-добровольцы пробудут в Италии на неделю дольше

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что командировка 20 украинских медиков-добровольцев в Италии продлена до 25 апреля.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Командировка должна была длиться 2 недели, но было обращение итальянской стороны касаемо продолжения еще на неделю, до 25 апреля, пребывания наших украинских врачей в Италии". - сказал он.

Степанов отметил, что украинские специалисты добровольно согласились на продление командировки.

Как сообщали Українськi Новини, в итальянском Неаполе команду украинских медиков, направленных Минздравом для помощи в борьбе с коронавирусом, встречали под песни Русланы.

Напомним, на помощь Италии в борьбе с пандемией коронавируса вылетели 20 украинских врачей, они будут там 14 дней. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни.

Через несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов.