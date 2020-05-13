В Южной Корее после смягчения карантина фиксируют новые вспышки коронавируса

После того, как в Южной Корее обнаружили повторное заражение коронавирусом у тех, кто выздоровел, власти заявили о новой вспышке COVID-19 после смягчения карантина. Об этом передает Yonhap.

Отмечается, что за сутки власти зафиксировали 119 человек. Как сообщается, 69 случаев выявили в Сеуле. В то время, как 23 больных обнаружили в Кенгидо, 15 - в Инчхоне, пяти - в провинции Северный Чхунчонг, четырех - в Пусане и по одному в провинциях Северная Джолла, Южный Ксенсан и Чеджу.

"В Сеуле зафиксировали еще одну вспышку инфекции, связанную с ночными клубами в сеульском микрорайоне Итаевон, что привело к 119 случаям заболевания по всей стране", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Северная Корея заявила об отстутствии больных коронавирусом в стране, однако остальные страны считают это ложью.

Кроме того, в Китае после смягчения карантина также фиксируют вспышки коронавируса, а также в Ухане, где уже открыли шолы для младших классов - обнаружили пять новых случаев заражения коронавирусом.