В США и России больше всего больных коронавирусом. Данные по всему миру 13 мая

В то время, как ВОЗ призывает страны не отменять карантин преждевременно, в среду, 13 мая, в мире зарегистрировано 4 262 051 случаев заражения коронавирусом, 1 493 450 из них выздоровели, 291 961 – умерли.



Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.



На первом месте по количеству больных коронавирусом находится США. Тут коронавирусом заразились 1 369 484 человек, выздоровели - 230 287, умерли - 82 373.



На втором оказалась Россия. Здесь уже 232 243 больных новым вирусом. Выздоровели - 43 512, умерли - 2 116 человек.



228 030 человек заболели коронавирусом в Испании. Выздоровели - 138 980, умерли - 29 920.



На четвертом месте Великобритания с 227 741 зараженными. Выздоровели - 1023, умерли - 32 769.



На пятое место сместилась Италия. Здесь заболели 221 216, выздоровели - 109 039, умерли - 30 911.





Как сообщали Українські Новини, ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющие облегчить протекание болезни.



Тем временем ООН заявила, что коронавирус может превратиться в проблему десятилетия с голодом и терроризмом.