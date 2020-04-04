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04 апреля 2020, суббота, 14:22 121
Кабмин 2020-04-04T15:00:01+03:00
Українські Новини
Украина отправила в Италию 20 медиков на две недели для помощи в борьбе с коронавирусом

Украина отправила в Италию 20 медиков на две недели для помощи в борьбе с коронавирусом

Елена Новикова
Медики, Арсен Аваков, Максим Степанов, коронавирус в Италии, антисептик
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

Украина отправила в Италию бригаду из 20 медиков и через несколько дней намерена поставить медицинские спиртовые дезинфекторы в рамках предоставления гуманитарной помощи Италии для борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы отправляем в регион Марке 20 украинских медиков. Для нас это важный шаг, правильно помогать друзьям в трудные времена. Это проявление солидарности и конкретной помощи. В Италии работают многие украинцы, по неофициальным данным около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе. И очень важно - украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Указано, что все врачи отправились в Италию добровольно.

Аваков также отметил, что через 2 дня в Италию будет направлена ​​гуманитарная помощь, в частности специальные спиртовые дезинфекторы.

"...наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать (дезинфекторы) партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся 2 недели, наши медики вернутся, пройдут все процедуры безопасности и будут передавать опыт", - добавил Аваков.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что медики, которые отправляются в Италию, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

"Мы будем постоянно держать связь с нашими врачами в Италии, чтобы все наработки, которые есть в лечении этой болезни, мы могли использовать в Украине. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни", - сказал Степанов.

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия выразил благодарность Президенту Владимиру Зеленскому, Авакову и Степанову за предоставление итальянским врачам необходимой помощи и поддержки.

Как сообщали Українськi Новини, коронавирусом в мире за сутки заразились почти 100 тысяч человек.

Тем временем, в Украине зафиксировали 1092 случая.

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