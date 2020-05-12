США в скором времени ожидают новую волну эпидемии коронавируса

Соединенные штаты, которые в данный период работают над 8 потенциальными вакцинами от коронавируса, заявили, что в скором времени ожидают новую волну эпидемии коронавируса. Об этом передает CNN.

В частности, главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи заявил, что вторая "коронавирусная волна" настигнет США или осенью или зимой. Эпидемиолог отмечает, что настоящее количество умерших от коронавируса значительно выше, чем свидетельствуют официальные данные.

"Большинство считает, что количество летальных случаев, вероятно, превышает текущие данные. В официальную статистику смертности, возможно, не включили американцев, которые умерли дома, и у которых был недиагностированный коронавирус", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, врачи Нью-Йорка выяснили, что 80% больных корнавирусом умирают при подключении к аппарату ИВЛ.

Также в США застрелили доктора, который был близок к важным заключениям о коронавирусе.

Тем временем, Дональд Трамп отказался от обещания, что вакцину от коронавируса разработают к концу года.