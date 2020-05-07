В Италии разработали вакцину от коронавируса, – Daily Mail

В Италии, где у помощника Папы Римского обнаружили коронавирус, исследователи заявили, что им удалось разработать первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус. Они планируют в скором времени начать испытывать ее на людях, пишет Daily Mail.

Отмечается, что данную вакцину уже протестировали на грызунах. Ученые сделали мышам укол с сывороткой и потом взяли у них антитела, а результаты лабораторных испытаний показали, что антитела были способны остановить заражение коронавирусом человеческих клеток.

Глава компании, которая занимается разработкой вакцины, сообщил, что масштабные испытания вакцины запланированы на осень текущего года.

В то же время разработчики вакцины планируют приступить к испытанию на людях нынешней осенью.

Как сообщали Українські Новини, в США застрелили доктора, который был близок к важным заключениям о коронавирусе.

Несмотря на масштабность пандемии коронавируса, ученые прогнозируют высокую смертность от туберкулеза.

Тем временем австралийские медики протестировали вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу.