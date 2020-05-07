подписаться на рассылку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Италии разработали вакцину от коронавируса, – Daily Mail
07 мая 2020, четверг, 12:01 429
Мир 2020-05-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
В Италии разработали вакцину от коронавируса, – Daily Mail

В Италии разработали вакцину от коронавируса, – Daily Mail

Елизавета Кесельман
Италия, Вакцина, вакцина от коронавируса, Разработка вакцины
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

В Италии, где у помощника Папы Римского обнаружили коронавирус, исследователи заявили, что им удалось разработать первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус. Они планируют в скором времени начать испытывать ее на людях, пишет Daily Mail.

Отмечается, что данную вакцину уже протестировали на грызунах. Ученые сделали мышам укол с сывороткой и потом взяли у них антитела, а результаты лабораторных испытаний показали, что антитела были способны остановить заражение коронавирусом человеческих клеток.

Глава компании, которая занимается разработкой вакцины, сообщил, что масштабные испытания вакцины запланированы на осень текущего года.

В то же время разработчики вакцины планируют приступить к испытанию на людях нынешней осенью. 

Как сообщали Українські Новини, в США застрелили доктора, который был близок к важным заключениям о коронавирусе.

Несмотря на масштабность пандемии коронавируса, ученые прогнозируют высокую смертность от туберкулеза. 

Тем временем австралийские медики протестировали вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу.

Больше новостей о: Италия Вакцина вакцина от коронавируса Разработка вакцины

Италия выходит из жесткого карантина. С сегодняшне...
Нет лаборатории: Украинские ученые отвергли предло...
Трамп отказался от обещания, что вакцину от корона...
В Австралии воссоздали коронавирус от зараженного ...
В Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса
В Украине 57-й день карантина. Сколько еще будут действовать ограничения
Новости
Глава МОЗ объяснил, откуда взялась новая вспышка коронавируса в Киево-Печерской Лавре 12:11
В Киевской области коронавирус нашли у 25 человек. Данные по районам 12:10
В Киеве почти втрое уменьшилось количество новых случаев коронавируса 12:10 Инфографика
В Италии разработали вакцину от коронавируса, – Daily Mail 12:01
Секретарю СНБО вдвое урезали зарплату 11:55 Документ
больше новостей
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
На карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика 21:51
Доллар готовится к скачку: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 06:30
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
В Украине хотят поднять тарифы на электроэнергию, хотя в Европе она дешевеет 13:19
"Слуги народа" просят КС растолковать, что такое "достойные условия жизни" человека 22:49
больше новостей
Великобритания стала первой страной Европы, где от Covid-19 погибли более 30 тыс. человек.
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok