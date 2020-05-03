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03 мая 2020, воскресенье, 18:34 37
Мир 2020-05-03T18:55:16+03:00
Українські Новини
НАТО готовится ко второй вспышке коронавируса осенью

НАТО готовится ко второй вспышке коронавируса осенью

Елена Новикова
Нато, Коронавирус, Генеральный секретарь НАТО, Коронавирус в мире, Вторая волна коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в мире зафиксировали 3 513 596 случаев заражение коронавирусом, Североатлантический альянс опасается, что осенью случится вторая вспышка коронавируса, и начал разрабатывать план действий на этот случай. Об этом сообщает издание Spiegel.

Так, сообщается, что послы стран НАТО провели закрытую встречу с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом на прошлой неделе. На встрече было решено начать подготовку на случай второй волны вспышки коронавируса, чтобы иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим партнерам по НАТО.

План операции должен быть разработан под эгидой генерала НАТО генерала США Тодда Уолтерса. Дипломаты НАТО говорят, что план будет представлен и одобрен Альянсом в конце июня на заседании министров обороны членов НАТО.

Как сообщали Українські Новини, по оценкам ООН, после окончания эпидемии коронавируса мир ждет масштабный голод.

Также ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab спрогнозировали даты окончания пандемии коронавируса для мира и каждой страны по отдельности.

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