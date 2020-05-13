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13 мая 2020, среда, 18:00 132
Европа 2020-05-13T18:30:02+03:00
Українські Новини
Австрия и Германия открывают общие границы с 15 июня

Австрия и Германия открывают общие границы с 15 июня

Елизавета Кесельман
Германия, Австрия, коронавирус в Германии, открытие границ, Коронавирус в Австрии
Граница Австрии и Германии. Фото: pixabay
Граница Австрии и Германии. Фото: pixabay

Австрия и Германия приняли решение об открытии общей границы с 15 июня. Об этом передает АРА. 

Такой договор был достигнут во время переговоров между канцлерами Австрии Себастьяном Курцем и Германии Ангелой Меркель. Сегодня, 13 мая, вопрос об открытии границы с Австрией обсужден правительством Германии.

Отмечается, что уже с этой пятницы (15 мая), на границах смягчают пограничный контроль, а проверки будут проводиться выборочно. Кроме того, уже с 13 мая открылись некоторые небольшие пограничные переходы между Австрией и Баварией.

Также Курц заявил, что также к тому времени Австрия планирует смягчить пограничный контроль с другими соседними странами.

Как сообщали Українські Новини, Германия призвала своих граждан воздержаться от поездок заграницу до 14 июня. 

Кроме того, Латвия, Эстония и Литва открывают внутренние границы с 15 мая. 

Также в Испании для всех прибывающих в страну ввели обязательную обсервацию, а в Барселоне открыли пляжи для посещения в утреннее время. 

Тем временем, с первого июня аэропорты Турции начнут тестировать всех пассажиров на коронавирус. 

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