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13 мая 2020, среда, 12:16 1254
Общество 2020-05-13T13:30:03+03:00
Українські Новини
В Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта после 22 мая

В Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта после 22 мая

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Карантин, Общественный транспорт
Транспорт. Фото: Николай Поворозник
Транспорт. Фото: Николай Поворозник

Работу наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве планируют восстановить после окончания карантина 22 мая.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, - нужно некоторое время. То есть, это делается постепенно, - сказал мэр. - Поэтому, чтобы перейти на обычный режим работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах и ​​восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта. В первую очередь - электротранспорта: трамваев и троллейбусов", - подчеркнул Кличко.

По его словам, вчера, 12 мая, на улицы города уже вышли 30 дополнительных единиц транспорта на все маршруты. Речь идет о 22 маршрутах общественного транспорта, по которым сегодня перевозят пассажиров.

Как сообщали Українські Новини, под Кабмином несколько сотен предпринимателей требуют разрешить пассажирские перевозки

Кроме того, с сегодняшнего дня в Киеве будут курсировать дополнительные маршруты




 

 
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