Таксистам дозволили їздити по смузі для автобусів і тролейбусів

Поки ціни на таксі поповзли вгору, Кабінет Міністрів дозволив таксистам рухатися по смузі, призначеній для громадського транспорту.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, водії таксі тепер будуть мати право їздити по смузі, призначеній для громадського транспорту.

Також їм дозволено проводити посадку та висадку пасажирів на смузі для громадського транспорту.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу, 13 травня, під Кабінетом Міністрів перевізники вимагають дозволити пасажирські перевезення, а вздовж Хрещатика припарковані більше 40 автобусів.

У той же час, роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі у Києві планують відновити після закінчення карантину 22 травня.

Крім того, з 12 травня дня в Києві почали курсувати додаткові маршрути.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин після 22 травня.

Міністерство інфраструктури підготувало пропозиції поетапного відновлення пасажирських перевезень після 22 травня.