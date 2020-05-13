В Киеве "взлетели" цены на такси во второй день после ослабления карантина

Уже второй день Киев застыл в пробках после того, как городские власти ослабили карантин с 12 мая. Жители города отмечают, что вызвать такси в столице стало сложно, а цены взлетели минимум в 1,5 раза.

Об этом пишут пользователи в соцсети Facebook, передают Українські Новини.



"Что-то вызвать такси в Киеве сейчас реально стало очень сложно. И цены взлетели минимум в 1,5 раза, иначе никто не едет", - написал Николай Спиридонов.

Такси в Киеве. Скриншот: Facebook/ Николай Спиридонов





Пользователи отмечают, что цены в центр города дороже на 150%. А чтобы доехать из окраины в окраину нужно долго ждать такси, а стоить такая поездка будет более 300 гривен.

Пользователи обсуждают стоимость такси в Киеве. Скриншот: Facebook/Kseniia Pryzigley

Кроме того, за последние сутки люди чаще стали искать в Google "такси Киев", "дешевое такси в Киеве", "самое дешевое такси в Киеве".







Запросы в Google. Скриншот: Google Trends

Как сообщали Українські Новини, в первый день ослабления карантина Киев сковали пробки.

Однако по прежнему закрытыми в Киеве останутся кинотеатры, развлекательные центры и спортклубы.