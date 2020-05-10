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10 мая 2020, воскресенье, 23:22 224 Инфографика
Политика 2020-05-10T23:23:07+03:00
Українські Новини
Одна из областей отказалась ослаблять карантин 11 мая

Одна из областей отказалась ослаблять карантин 11 мая

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус во Львовской области, ослабление карантина, Карантин во Львове
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В то время, как после короткого спада в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 до 515 за сутки 8 мая, в частности, во Львовской области уже 753 случая, Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА

"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - сказал замглавы Львовской ОГА Тарас Грень.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 54 жителей Львовщины, при этом двое зараженных умерли.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Как сообщали Українські Новини, с 12 мая в Киеве начнется первый этап послабления карантинных ограничений. После того, как Украина выйдет из карантина, людям придется придерживаться дистанции и соблюдать правила безопасности.

Ранее в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений

С 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Тем временем, Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса.

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