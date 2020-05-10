Одна из областей отказалась ослаблять карантин 11 мая

В то время, как после короткого спада в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 до 515 за сутки 8 мая, в частности, во Львовской области уже 753 случая, Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА

"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - сказал замглавы Львовской ОГА Тарас Грень.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 54 жителей Львовщины, при этом двое зараженных умерли.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

Как сообщали Українські Новини, с 12 мая в Киеве начнется первый этап послабления карантинных ограничений. После того, как Украина выйдет из карантина, людям придется придерживаться дистанции и соблюдать правила безопасности.

Ранее в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений.

С 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Тем временем, Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса.