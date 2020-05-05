Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса

Во Львове разработали план по восстановлению индустрии туризма в городе после завершения карантина. Он включает в себя 5 этапов и предварительно охватывает 8 месяцев. Об этом сообщил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко на своей странице в Facebook. Все этапы расписаны при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослаблении запретов. Этап 1. Май Частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания). Разработка и внедрение новых протоколов в индустрии гостеприимства (отели, рестораны, кофейни, экскурсии, туристическая деятельность, проведение событий). Частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколом (музеи). Запуск рекламный пакетов - для посетителей Львова. Этап 2. Июнь Восстановление планового туризма. С точки зрения гостей - ключевым станет безопасность путешествий и ценовая политика. С точки зрения малого и среднего бизнеса - работа в новых условиях - новые протоколы - в заведениях размещения, заведениях общественного питания и т.д. Запуск национальной промокампании - акцент на безопасность посещения. Запуск организованной экскурсионной дильности. Пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола). Этап 3. Июль - август Постепенное открытие международного авиасообщения во Львов. Открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры). Промокампания восстановления и развития делового туризма (пакет сопровождения конфренц от конфренц-бюро). Этап 4. Сентябрь - октябрь Возможность проведения по соблюдению отдельного протокола - событий с ограниченным количеством людей. Развитие возможности групповых организованных путешествий. Этап 5. Ноябрь - декабрь Развитие группового организованного туризма. Соблюдение новых протоколов и новых стандартов - станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг учреждений. Восстановление международного туризма. Как сообщали Українські Новини, в Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020. Также в турфирмах прогнозируют, куда смогут поехать украинцы после стабилизации ситуации с коронавирусом.