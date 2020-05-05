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05 мая 2020, вторник, 17:41 842
Общество 2020-05-05T18:15:01+03:00
Українські Новини
Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса

Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса

Елена Новикова
Туризм, Карантин, Туристическая отрасль, Внутренний туризм, Международный туризм, Карантин во Львове
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

Во Львове разработали план по восстановлению индустрии туризма в городе после завершения карантина. Он включает в себя 5 этапов и предварительно охватывает 8 месяцев. Об этом сообщил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко на своей странице в Facebook.

Все этапы расписаны при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослаблении запретов.

Этап 1. Май

  1. Частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания).
  2. Разработка и внедрение новых протоколов в индустрии гостеприимства (отели, рестораны, кофейни, экскурсии, туристическая деятельность, проведение событий).
  3. Частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколом (музеи).
  4. Запуск рекламный пакетов - для посетителей Львова.

Этап 2. Июнь 

  1. Восстановление планового туризма.
  2. С точки зрения гостей - ключевым станет безопасность путешествий и ценовая политика.
  3. С точки зрения малого и среднего бизнеса - работа в новых условиях - новые протоколы - в заведениях размещения, заведениях общественного питания и т.д.
  4. Запуск национальной промокампании - акцент на безопасность посещения.
  5. Запуск организованной экскурсионной дильности.
  6. Пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола).

Этап 3. Июль - август 

  1. Постепенное открытие международного авиасообщения во Львов.
  2. Открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры).
  3. Промокампания восстановления и развития делового туризма (пакет сопровождения конфренц от конфренц-бюро).

Этап 4. Сентябрь - октябрь

  1. Возможность проведения по соблюдению отдельного протокола - событий с ограниченным количеством людей.
  2. Развитие возможности групповых организованных путешествий.

Этап 5. Ноябрь - декабрь 

  • Развитие группового организованного туризма.
  • Соблюдение новых протоколов и новых стандартов - станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг учреждений.
  • Восстановление международного туризма.

Как сообщали Українські Новини, в Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020.

Также в турфирмах прогнозируют, куда смогут поехать украинцы после стабилизации ситуации с коронавирусом.

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