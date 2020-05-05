Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса

Во Львове разработали план по восстановлению индустрии туризма в городе после завершения карантина. Он включает в себя 5 этапов и предварительно охватывает 8 месяцев. Об этом сообщил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко на своей странице в Facebook.

Все этапы расписаны при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослаблении запретов.

Этап 1. Май

Частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания). Разработка и внедрение новых протоколов в индустрии гостеприимства (отели, рестораны, кофейни, экскурсии, туристическая деятельность, проведение событий). Частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколом (музеи). Запуск рекламный пакетов - для посетителей Львова.

Этап 2. Июнь

Восстановление планового туризма. С точки зрения гостей - ключевым станет безопасность путешествий и ценовая политика. С точки зрения малого и среднего бизнеса - работа в новых условиях - новые протоколы - в заведениях размещения, заведениях общественного питания и т.д. Запуск национальной промокампании - акцент на безопасность посещения. Запуск организованной экскурсионной дильности. Пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола).

Этап 3. Июль - август

Постепенное открытие международного авиасообщения во Львов. Открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры). Промокампания восстановления и развития делового туризма (пакет сопровождения конфренц от конфренц-бюро).

Этап 4. Сентябрь - октябрь

Возможность проведения по соблюдению отдельного протокола - событий с ограниченным количеством людей. Развитие возможности групповых организованных путешествий.

Этап 5. Ноябрь - декабрь

Развитие группового организованного туризма.

Соблюдение новых протоколов и новых стандартов - станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг учреждений.

Восстановление международного туризма.

Как сообщали Українські Новини, в Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020.

Также в турфирмах прогнозируют, куда смогут поехать украинцы после стабилизации ситуации с коронавирусом.