После короткого спада в Украине снова выросло количество новых случаев COVID-19 до 515 за сутки

8 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 515 до 14 710, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 376 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 11 случаев или 2,2%, количество новых летальных случаев — сократилось на 6 случаев или на 28,6%. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "За минувшие сутки заболели 515 человек, из них 49 детей и 96 медработников", — сказал он. Таким образом, 8 мая количество новых случаев заболевания составило 3,6% от общего количества заболевших на 7 мая, этот показатель шестой день подряд находится ниже 5% (показателя, который Кабмин определил в качестве контрольного для смягчения карантина). 7 мая количество новых случаев заболевания составило 3,7% от количества заболевших на 6 мая. Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 179), в Киеве (1 771) и Ивано-Франковской (1 095) области. Винницкая область - 522 случая; Волынская область - 445 случаев; Днепропетровская область - 681 случай; Донецкая область - 99 случаев; Житомирская область - 485 случаев; Закарпатская область - 678 случаев; Запорожская область - 320 случаев; Ивано-Франковская область - 1095 случаев; Кировоградская область - 411 случаев; г. Киев - 1771 случай; Киевская область - 959 случаев; Львовская область - 699 случаев; Луганская область - 42 случая; Николаевская область - 204 случая; Одесская область - 619 случаев; Полтавская область - 240 случаев; Ровенская область - 877 случаев; Сумская область - 152 случая; Тернопольская область - 977 случаев; Харьковская область - 528 случаев; Херсонская область - 156 случаев; Хмельницкая область - 165 случаев; Черновицкая область - 2179 случаев; Черкасская область - 333 случая; Черниговская область - 73 случая. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українськi Новини, 7 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 504 до 14 195. 6 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 507 до 13 691. 5 мая было выявлено 487 новых случаев заболевания, 4 мая - 366 случаев, 3 мая - 418 случаев. Согласно опубликованному Кабмином плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.