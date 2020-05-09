После короткого спада в Украине снова выросло количество новых случаев COVID-19 до 515 за сутки

8 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 515 до 14 710, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 376 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 11 случаев или 2,2%, количество новых летальных случаев — сократилось на 6 случаев или на 28,6%.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки заболели 515 человек, из них 49 детей и 96 медработников", — сказал он.

Таким образом, 8 мая количество новых случаев заболевания составило 3,6% от общего количества заболевших на 7 мая, этот показатель шестой день подряд находится ниже 5% (показателя, который Кабмин определил в качестве контрольного для смягчения карантина).

7 мая количество новых случаев заболевания составило 3,7% от количества заболевших на 6 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 179), в Киеве (1 771) и Ивано-Франковской (1 095) области.

Винницкая область - 522 случая;

Волынская область - 445 случаев;

Днепропетровская область - 681 случай;

Донецкая область - 99 случаев;

Житомирская область - 485 случаев;

Закарпатская область - 678 случаев;

Запорожская область - 320 случаев;

Ивано-Франковская область - 1095 случаев;

Кировоградская область - 411 случаев;

г. Киев - 1771 случай;

Киевская область - 959 случаев;

Львовская область - 699 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 204 случая;

Одесская область - 619 случаев;

Полтавская область - 240 случаев;

Ровенская область - 877 случаев;

Сумская область - 152 случая;

Тернопольская область - 977 случаев;

Харьковская область - 528 случаев;

Херсонская область - 156 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черновицкая область - 2179 случаев;

Черкасская область - 333 случая;

Черниговская область - 73 случая.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 504 до 14 195.

6 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 507 до 13 691.

5 мая было выявлено 487 новых случаев заболевания, 4 мая - 366 случаев, 3 мая - 418 случаев.

Согласно опубликованному Кабмином плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.