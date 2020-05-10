Три авиакомпании намерены восстановить рейсы из Украины в конце мая – начале июня

В то время, как Кабмин решил выдавать разрешения на работу за границей отдельно на каждый запрос, три авиакомпании - Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa намерены восстановить рейсы из Украины в конце мая – начале июня.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах компаний, передают Українські Новини.

Czech Airlines намерена возобновить полеты из Украины уже 24 мая: с 24 мая Киев - 7 рейсов в неделю, с 25 мая Одесса - 3 рейса в неделю.

Wizz Аir намерена возобновить полеты с 23 мая, а немецкая компания Lufthansa – с первого июня.

Как сообщали Українськi Новини, Польша собирается отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Также авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) получила заказ на выполнение чартерных рейсов по перевозке украинцев по трудовым контрактам в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.

Тем временем, Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам.

Тем временем в Грузии, которая планирует 1 июле начать туристический сезон, презентовали антикризисный план по спасению туристической сферы. Правительство страны решило выделить государственную субсидию в размере 80% на банковский процент за первые 5 млн лари кредита для гостиниц, годовой оборот которых был менее 20 млн лари.