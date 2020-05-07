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07 мая 2020, четверг, 20:00 8964 Дополнено
Политика 2020-05-08T10:31:56+03:00
Українські Новини
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут

Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут

Надежда Комендантова
Кабмин, Библиотека, Карантин, Музеи, ослабление карантина
Библиотека. Фото: litakcent.com
Библиотека. Фото: litakcent.com

В то время, как Кабмин продлил карантин до 22 мая, Кабинет Министров разрешил открыть музеи без посетителей и отказался от открытия библиотек с 11 мая.

Это свидетельствует из размещенного на сайте правительства постановления №343 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Согласно документу, разрешена деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя учреждения культуры и по решению собственника (органа управления) без непосредственного приема посетителей и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно), а также соблюдения санитарных и противоэпидемических мер с учетом возможности проезда работников к заведению и принадлежности работников к группам риска.

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При этом в документе оговорено, что непосредственный прием посетителей при условии обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты (респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно) может осуществляться по решению собственника (органов управления).

О библиотеках речи в документе не идет.

Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая с одновременным смягчением ряда ограничений, оно вступает в силу с 11 мая.

Как сообщали Українськi Новини, 4 мая в ходе заседания Кабмина, на котором рассматривалось смягчение карантинных ограничений с 11 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о решении правительства открыть музеи и библиотеки с 11 мая.

При этом исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко отметила, что Минкультуры предлагает не разрешать работу библиотек, а разрешить только работу музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников.

Также она отметила, что стоит детально обсудить вопросы подвоза граждан к местам работы, ограничений касательно возраста работников (так как большинство работников учреждений культуры старше 60 лет) и дезинфекции помещений музеев.

Документ был принят с доработкой в течение 2 дней с учетом предложений и замечаний профильных министерств.

С 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Также Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая.

Тем временем метро и общественный транспорт могут заработать на четвертом этапе выхода из карантина. 

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