Ослаблення карантину: з 11 травня музеї відкриють без відвідувачів, бібліотеки працювати не будуть

В той час, як Кабмін продовжив карантин до 22 травня, Кабінет Міністрів дозволив відкрити музеї без відвідувачів і відмовився від відкриття бібліотек з 11 травня.

Це свідчить з розміщеного на сайті уряду постанови №343 від 4 травня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, дозволено діяльність музеїв, музеїв під відкритим небом і історико-культурних заповідників згідно з поданням керівника установи культури і за рішенням власника (органу управління) без безпосереднього прийому відвідувачів та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (респіраторами або захисними масками, в тому числі виготовленими самостійно), а також дотримання санітарних і протиепідемічних заходів з урахуванням можливості проїзду працівників до закладу і належності працівників до груп ризику.

Про бібліотеки мови в документі не йде.

Цим постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня з одночасним пом'якшенням ряду обмежень, воно набуває чинності з 11 травня.

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня в ході засідання Кабміну, на якому розглядалося пом'якшення карантинних обмежень з 11 травня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про рішення уряду відкрити музеї та бібліотеки з 11 травня.

При цьому виконуюча обов'язки міністра культури та інформаційної політики Фоменко Світлана зазначила, що Мінкультури пропонує не дозволяти роботу бібліотек, а вирішити тільки роботу музеїв, музеїв під відкритим небом і історико-культурних заповідників.

Також вона зазначила, що варто детально обговорити питання підвезення громадян до місць роботи, обмежень щодо віку працівників (так як більшість працівників закладів культури старше 60 років) та дезінфекції приміщень музеїв.

Документ був прийнятий з доопрацюванням протягом 2 днів з урахуванням пропозицій і зауважень профільних міністерств.

З 11 травня відкриють парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня.

Тим часом, метро та громадський транспорт можуть заробити на четвертому етапі виходу з карантину.