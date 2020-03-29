Кабмин предложил в два раза сократить зарплату чиновников, у которых она выше 47 тыс. гривен

Кабинет Министров, помимо того, что предложил уменьшить на 8,3 млрд гривен субсидии,

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передают Українські Новини.

"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тыс. гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне. Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний. Итак, начнем просмотр Госбюджета с себя", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, финансирование Минобразования хотят урезать почти на 6 млрд грн. Также Кабмин хочет вдвое сократить финансирование Института нацпамяти.