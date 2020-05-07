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07 мая 2020, четверг, 09:28 175 Инфографика
Общество 2020-05-07T09:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса

В Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине за последние сутки снова увеличилось количество новых случаев коронавируса до 507, всего 13 691 инфицированных. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини. 

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев (487 за прошлые сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 485 случаев;
  • Волынская область - 393 случая;
  • Днепропетровская область - 624 случая;
  • Донецкая область - 89 случаев;
  • Житомирская область - 468 случаев;
  • Закарпатская область - 600 случаев;
  • Запорожская область - 300 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
  • Кировоградская область - 403 случая;
  • г. Киев - 1675 случаев;
  • Киевская область - 916 случаев;
  • Львовская область - 595 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 171 случай;
  • Одесская область - 568 случаев;
  • Полтавская область - 236 случаев;
  • Ровенская область - 817 случаев;
  • Сумская область - 131 случай;
  • Тернопольская область - 951 случай;
  • Харьковская область - 448 случаев;
  • Херсонская область - 146 случаев;
  • Хмельницкая область - 138 случаев;
  • Черновицкая область - 2048 случаев;
  • Черкасская область - 324 случая;
  • Черниговская область - 68 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая 2020 в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35904 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Также Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая.

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