В Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса

В Украине за последние сутки снова увеличилось количество новых случаев коронавируса до 507, всего 13 691 инфицированных. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев (487 за прошлые сутки). Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 485 случаев; Волынская область - 393 случая; Днепропетровская область - 624 случая; Донецкая область - 89 случаев; Житомирская область - 468 случаев; Закарпатская область - 600 случаев; Запорожская область - 300 случаев; Ивано-Франковская область - 1055 случаев; Кировоградская область - 403 случая; г. Киев - 1675 случаев; Киевская область - 916 случаев; Львовская область - 595 случаев; Луганская область - 42 случая; Николаевская область - 171 случай; Одесская область - 568 случаев; Полтавская область - 236 случаев; Ровенская область - 817 случаев; Сумская область - 131 случай; Тернопольская область - 951 случай; Харьковская область - 448 случаев; Херсонская область - 146 случаев; Хмельницкая область - 138 случаев; Черновицкая область - 2048 случаев; Черкасская область - 324 случая; Черниговская область - 68 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая 2020 в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35904 сообщение о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи. Также Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая.