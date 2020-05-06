Нет лаборатории: Украинские ученые отвергли предложение Зеленского получить миллион долларов за вакцину от COV

Украинские ученые отказались от возможности получить обещанный президентом Украины Владимиром Зеленским миллион долларов за вакцину от коронавируса и перечислили целый список причин, главной из которых было отсутствие лабораторной базы.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью газете "Сегодня".

"Нам ответила и Академия наук, и Академия медицинских наук с определенным перечнем проблем, почему они не могут взяться за разработку вакцины против коронавирусной болезни. Например, Академия медицинских наук готова, если у них будет лабораторная база, которая позволит проводить исследования", — рассказал он.

По словам Ляшко, уже есть решение создать на базе Института эпидемиологии им. Громашевского лабораторию по разработке вакцин. Там будут исследовать как коронавирус, так и проводить другие эксперименты.

В дальнейшем мощности лаборатории будут использовать для разработки тест-систем, исследований эффективности медпрепаратов, включая иммунобиологических препаратов.

Как сообщали Українськi Новини,ученые Оксфордского университета анонсировали начало проведения испытаний потенциальной вакцины от коронавируса на людях.

Тем временем, австралийские медики начали тестировать вакцину от коронавируса на хорьках.

Пока же президент Соединенных штатов Дональд Трамп отказался от данного ранее обещания о том, что вакцина от коронавируса будет готова до конца года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль присоединится к разработке вакцины от коронавируса и выделит 60 млн долларов на исследования.