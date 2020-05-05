На разработку вакцины от коронавируса Израиль выделит 60 млн долларов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, против политики которого ранее прошли митинги, заявил о том, что Израиль присоединится к разработке вакцины от коронавируса и выделит 60 млн долларов на ее разработку. Об этом передает The Jerusalem Post.

Премьер-министр заявил, что уверен в конечном успехе исследований и разработки вакцины против COVID-19 благодаря уникальности и качеству медицины Израиля.

"Я уверен, что ведущие исследовательские институты Израиля, его всемирно известные ученые и наша уникальная культура инноваций смогут позволить нам сыграть важную роль в продвижении решений по всем трем направлениям", - заявил Нетаньяху.

Как сообщали Українські Новини, ранее Всемирная организация здравоохранения назвала три препарата, лидирующих среди испытаний вакцин от коронавируса.

Кроме того, ранее в Австралии медики начали тестировать вакцину от коронавируса на хорьках.

Тем временем, в Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса.

Также Оксфорд начал испытание вакцины от коронавируса на людях.