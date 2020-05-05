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05 мая 2020, вторник, 08:28 898
Мир 2020-05-05T09:00:01+03:00
Українські Новини
На разработку вакцины от коронавируса Израиль выделит 60 млн долларов

На разработку вакцины от коронавируса Израиль выделит 60 млн долларов

Елизавета Кесельман
Израиль, вакцина от коронавируса, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Израиле
Биньямин Нетаньяху. Фото: netanyahu.org.i
Биньямин Нетаньяху. Фото: netanyahu.org.i

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, против политики которого ранее прошли митинги, заявил о том, что Израиль присоединится к разработке вакцины от коронавируса и выделит 60 млн долларов на ее разработку. Об этом передает The Jerusalem Post.

Премьер-министр заявил, что уверен в конечном успехе исследований и разработки вакцины против COVID-19 благодаря уникальности и качеству медицины Израиля.

"Я уверен, что ведущие исследовательские институты Израиля, его всемирно известные ученые и наша уникальная культура инноваций смогут позволить нам сыграть важную роль в продвижении решений по всем трем направлениям", - заявил Нетаньяху.

Как сообщали Українські Новини, ранее Всемирная организация здравоохранения назвала три препарата, лидирующих среди испытаний вакцин от коронавируса.

Кроме того, ранее в Австралии медики начали тестировать вакцину от коронавируса на хорьках.

Тем временем, в Германии объявили, что смогут массово производить вакцину от коронавируса. 

Также Оксфорд начал испытание вакцины от коронавируса на людях.

 
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