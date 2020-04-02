Австралийские медики начали тестировать вакцину от коронавируса на хорьках

Австралийские ученые начали тестировать вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Оксфордского университета и американской компании Inovio Pharmaceutical, которую протестируют на хорьках. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что данный эксперимент одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Как передает ведомство, в австралийской организации научных и промышленных исследований (CSIRO) заявили, что исследования будут первыми комплексными "доклиническими испытаниями вакцин на животных". По их мнениню, это должно повысить их точность и надежность в применении.

Вакцины пройдут испытание на хорьках, которые заражаются коронавирусом так же, как люди. CSIRO протестирует два варианта вакцины. Одной из них является векторная вакцина. Она использует "дефектный" вирус, чтобы ввести белки коронавируса в организм и вызвать ответ иммунной системы. Такой вирус не может размножаться и поэтому не навредит человеку.

Вторая вакцина от Inovio — предназначена для кодирования определенных белков коронавируса в иммунной системе, что заставит клетки организма генерировать белки, прежде чем иммунная система начнет на них реагировать.

Первые результаты исследования будут в июне. Тем временем ученые обращают внимание на регламент таких тестов, который требует не менее 18 месяцев на подтверждения эффективности вакцин.

Как сообщали Українські Новини, ранее немецкие ученые выяснили, какая группа людей наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом.

Также китайские журналисты назвали человека, который стал первым заболевшим коронавирусом.