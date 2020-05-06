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06 травня 2020, середа, 20:03 4
Суспільство 2020-05-06T21:01:56+03:00
Українські Новини
Немає лабораторії: Українські вчені відкинули пропозицію Зеленського отримати мільйон доларів за вакцину от CO

Немає лабораторії: Українські вчені відкинули пропозицію Зеленського отримати мільйон доларів за вакцину от COVID-19

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, Віктор Ляшко, Вакцина від коронавірусу, Ліки від коронавірусу
Вакцина. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Фото: world-fact.ru

Українські вчені відмовилися від можливості отримати обіцяний президентом України Володимиром Зеленським мільйон доларів за вакцину від коронавірусу і перерахували цілий список причин, головною з яких була відсутність лабораторної бази.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю газеті "Сегодня".

"Нам відповіла і Академія медичних наук, Академія медичних наук з певним переліком проблем, чому вони не можуть взятися за розробку вакцини проти коронавірусної хвороби. Наприклад, Академія медичних наук готова, якщо у них буде лабораторна база, яка дозволить проводити дослідження" — розповів він.

За словами Ляшка, вже є рішення створити на базі Інституту епідеміології ім. Громашевського лабораторію з розробки вакцин. Там будуть досліджувати як коронавірус, так і проводити інші експерименти.

В подальшому потужності лабораторії будуть використовувати для розробки тест-систем, досліджень ефективності медпрепаратів, включаючи імунобіологічні.

Як повідомляли Українські Новини,вчені Оксфордського університету анонсували початок проведення випробувань потенційної вакцини від коронавірусу на людях.

Тим часом, австралійські медики почали тестувати вакцину від коронавірусу на тхорах.

Поки ж президент Сполучених штатів Дональд Трамп відмовився від даної раніше обіцянки про те, що вакцина від коронавірусу буде готова до кінця року.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль приєднається до розробки вакцини від коронавірусу і виділить 60 млн доларів на дослідження.

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