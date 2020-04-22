Завтра Оксфорд начнет испытание вакцины от коронавируса на людях

Испытания вакцин он коронавируса начали проводить многие страны. В частности, на днях Китай одобрил проведение клинических испытаний вакцин от COVID-19. Тем временем, ученые Оксфордского университета анонсировали начало проведения испытаний потенциальной вакцины от коронавируса на людях. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Independent.

По словам Хэнкока, Минздрав Британии выделил оксфордским ученым 20 миллионов фунтов на клинические испытания, еще 22,5 миллиона были выделены на исследования в Имперском колледже Лондона.

Один из членов команды заявил, что если испытания пройдут успешно, к осени этого года могут быть доступны миллионы доз вакцины, что может означать замедление вспышки в мире.

"Вакцина из оксфордского проекта будет испытана на людях с этого четверга. В долгосрочной перспективе лучший способ победить коронавирус - это вакцина. Великобритания находится на передовой глобальных усилий. Мы вложили больше денег, чем любая другая страна, в глобальный поиск вакцины. И, несмотря на усилия во всем мире, две из ведущих разработок вакцин происходят здесь - в Оксфорде и Империале. Оба эти многообещающих проекта быстро прогрессируют, и я сказал ведущим их ученым, что мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их", - сказал Хэнкок.

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