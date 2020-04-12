Зеленский пообещал миллион долларов украинскому изобретателю вакцины от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Президент Владимир Зеленский пообещал выплатить 1 млн долларов украинскому изобретателю вакцины от коронавируса, которым в стране заболели 2777 человек.

Об этом он заявил в ходе интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українські Новини.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве прогнозируют, что количество выявленных случаев болезни в ближайшее время возрастет из-за изменения алгоритмов тестирования на COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, всех умерших от пневмонии собираются протестировать на коронавирус.

Большинство умерших от коронавируса украинцев — 82% — имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. В некоторых лиц эти заболевания были объединены.