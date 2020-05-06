Запрет граждан выезжать за границу противоречит утверждениям о европейском курсе Украины, - правозащитник

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что запрет гражданам выезжать за границу полностью противоречит утверждениям о европейском курсе Украины.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Сама по себе идея, что государство может запретить людям куда-то выезжать совершенно порочная, она полностью противоречит нашим утверждениям о европейском курсе Украины и европейских ценностях", - сказал он.

Захаров вспомнил о 2 ситуациях – когда правительство пыталось запретить украинцам вылететь на заработки чартерными рейсами в Великобританию и Финляндию.

"Правительство на протяжении недели или даже больше давало совершенно противоречивые заявления по поводу выезда украинских трудовых мигрантов на работу за границу… То они говорили, что хотят, чтобы люди оставались тут и работали, применяли свои знания и умения в Украине, то говорили, что беспокоятся об их безопасности и нелогично их отпускать, поскольку вирус еще есть, и поездки опасны, то говорили, что они хотят вести переговоры с работодателями, чтобы защитить права украинцев за рубежом", - отметил Захаров.

Впоследствии украинцам все же разрешили вылететь за границу.

"В итоге все свелось к тому, что под градом критики украинцев, которые были возмущены такой позицией Кабмина, колебания исчезли, и правительство сказало, что запрета на выезд не было, и в дальнейшем оно не будет препятствовать", - прокомментировал правозащитник.

При этом Захаров не исключает, что схожие ситуации могут повториться.

"Впоследствии такое же может начаться с другими группами населения, например, летом какая-то часть украинцев захочет в туристических целях поехать отдыхать в безопасные страны. Тоже будут что-то такое говорить", - считает он.

Правозащитник объяснил, что Кабмин таким образом может нарушить права человека.

"Правительство совершенно не право – оно нарушает права человека в данной ситуации, поскольку свобода передвижения гарантируется и Конституцией Украины, и международными договорами, такими как Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о правах человека. И если бы такое (запрет на выезд) действительно случилось, то тот, кого не пустили, мог бы подать заявление против государства в Европейский суд, и он бы наверняка выиграл такое дело. Но у нас одумались и прекратили", - сказал он.

Захаров считает, что люди должны работать там, где они хотят, где их больше ценят.

"Вообще, можно образно сказать, что, к сожалению, государство в данной истории показало, что оно как будто относится к нам, как к животным в зоопарке, – что вот так можно обращаться. И, конечно, это в высшей степени странно", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) получила заказ на выполнение чартерных рейсов по перевозке украинцев по трудовым контрактам в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.

1 мая в ходе брифинга Пристайко заявил, что прогнозирует выезд тысяч украинцев на сезонные работы за границу.

Также в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Тем временем, Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам.