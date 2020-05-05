В Украине третий день подряд сокращается количество новых случаев коронавируса

В Украине количество новых случаев коронавируса за сутки, по сравнению с 4 мая, составляет 366. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 454 случая;Волынская область - 343 случая;Днепропетровская область - 478 случаев;Донецкая область - 83 случая;Житомирская область - 448 случаев;Закарпатская область - 546 случаев;Запорожская область - 287 случаев;Ивано-Франковская область - 1015 случаев;Кировоградская область - 401 случай;г. Киев - 1583 случая;Киевская область - 866 случаев;Львовская область - 514 случаев;Луганская область - 38 случаев;Николаевская область - 163 случая;Одесская область - 469 случаев;Полтавская область - 231 случай;Ровенская область - 779 случаев;Сумская область - 112 случаев;Тернопольская область - 923 случая;Харьковская область - 377 случаев;Херсонская область - 142 случая;Хмельницкая область - 119 случаев;Черновицкая область - 1948 случаев;Черкасская область - 314 случаев;Черниговская область - 64 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 в Центр поступило 1041 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33311 сообщений о подозрении на COVID-19. Процент новых случаев коронавируса в Украине Количество новых случаев коронавируса в Украине Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая. Также Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая. Тем временем с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.