подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Украине третий день подряд сокращается количество новых случаев коронавируса
05 мая 2020, вторник, 09:28 778 Инфографика
Политика 2020-05-05T11:45:03+03:00
Українські Новини
В Украине третий день подряд сокращается количество новых случаев коронавируса

В Украине третий день подряд сокращается количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине количество новых случаев коронавируса за сутки, по сравнению с 4 мая, составляет 366. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 454 случая;

Волынская область - 343 случая;
Днепропетровская область - 478 случаев;
Донецкая область - 83 случая;
Житомирская область - 448 случаев;
Закарпатская область - 546 случаев;
Запорожская область - 287 случаев;
Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
Кировоградская область - 401 случай;
г. Киев - 1583 случая;
Киевская область - 866 случаев;
Львовская область - 514 случаев;
Луганская область - 38 случаев;
Николаевская область - 163 случая;
Одесская область - 469 случаев;
Полтавская область - 231 случай;
Ровенская область - 779 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 923 случая;
Харьковская область - 377 случаев;
Херсонская область - 142 случая;
Хмельницкая область - 119 случаев;
Черновицкая область - 1948 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 в Центр поступило 1041 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Процент новых случаев коронавируса в УкраинеПроцент новых случаев коронавируса в Украине

Количество новых случаев коронавируса в УкраинеКоличество новых случаев коронавируса в Украине

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.

Также Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая.

Тем временем с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Черновцах

Выход из карантина. Что предусматривают все 5 этап...
В Украине снова продлили карантин: сколько осталос...
В Киеве количество новых случаев коронавируса сокр...
Количество новых случаев коронавируса в Украине со...
В Украине третий день подряд сокращается количество новых случаев коронавируса
За сутки в мире от кронавируса умерли 4,1 тыс. человек. Данные на 5 мая
Новости
В Чехии с 11 мая разрешат въезд работникам без гражданства ЕС 11:48
Шмыгаль заявил, что пик коронавируса в Украине закончится 9-11 мая 11:46
В Тернополе коронавирусом заболел работник "Новой почты". Безопасно ли получать посылки 11:45
Власти готовятся открыть метро в июне 11:44
"Новая почта" запустила доставку с Aliexpress 11:40
больше новостей
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
В Украине снова продлили карантин: сколько осталось до его окончания
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok