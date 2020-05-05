В Україні третій день поспіль скорочується кількість нових випадків коронавірусу

В Україні кількість нових випадків коронавірусу за добу, у порівнянні з 4 травня, становить 366. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних 1875 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 454 випадки;Волинська область — 343 випадки;Дніпропетровська область — 478 випадків;Донецька область — 83 випадки;Житомирська область — 448 випадків;Закарпатська область — 546 випадків;Запорізька область — 287 випадків;Івано-Франківська область — 1015 випадків;Кіровоградська область — 401 випадок;м. Київ — 1583 випадки;Київська область — 866 випадків;Львівська область — 514 випадків;Луганська область — 38 випадків;Миколаївська область — 163 випадки;Одеська область — 469 випадків;Полтавська область — 231 випадок;Рівненська область — 779 випадків;Сумська область — 112 випадків;Тернопільська область — 923 випадки;Харківська область — 377 випадків;Херсонська область — 142 випадки;Хмельницька область — 119 випадків;Чернівецька область — 1948 випадків;Черкаська область — 314 випадків;Чернігівська область — 64 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня 2020 у Центр надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на COVID-19. Відсоток нових випадків коронавірусу в Україні Кількість нових випадків коронавірусу в Україні Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 55-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 22 травня. Також Моз оприлюднив рекомендації для закладів громадського харчування по роботі з 11 травня. Тим часом з 11 травня буде дозволена робота музеїв і бібліотек зможуть працювати салони краси і перукарні.