Салоны красоты и парикмахерские скоро начнут работать: какие требования безопасности

В связи со смягчением карантина в Украине с 11 мая смогут работать салоны красоты и парикмахерские, в связи с чем Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы этих заведений в условиях продолжающегося карантина. Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача №31 от 4 мая, передают Українськi Новини. Общим требованием для ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, объектов бытового обслуживания населения, оказания услуг нотариусами, адвокатами, аудиторами с 11 мая является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест. В частности, парикмахерским и салонам красоты министерство намерено рекомендовать: принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями. ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено. будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м, Расстояние между местами предоставления услуг - не менее 2 м. Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку) Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек. Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.