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05 мая 2020, вторник, 07:30 724 Инфографика
Общество 2020-05-05T09:15:01+03:00
Українські Новини
Салоны красоты и парикмахерские скоро начнут работать: какие требования безопасности

Салоны красоты и парикмахерские скоро начнут работать: какие требования безопасности

Надежда Комендантова
Карантин, Парикмахерская, Салон красоты, Выход из карантина, Смягчение карантина
Парикмахер. Фото: vbgcity.ru
Парикмахер. Фото: vbgcity.ru

В связи со смягчением карантина в Украине с 11 мая смогут работать салоны красоты и парикмахерские,  в связи с чем Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы этих заведений в условиях продолжающегося карантина. 

Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача №31 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Общим требованием для ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, объектов бытового обслуживания населения, оказания услуг нотариусами, адвокатами, аудиторами с 11 мая является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест.

В частности, парикмахерским и салонам красоты министерство намерено рекомендовать:

  • принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.
  • ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.
  • будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м,
  • Расстояние между местами предоставления услуг - не менее 2 м.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку) План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек.

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

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