Салоны красоты и парикмахерские скоро начнут работать: какие требования безопасности

В связи со смягчением карантина в Украине с 11 мая смогут работать салоны красоты и парикмахерские, в связи с чем Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы этих заведений в условиях продолжающегося карантина.

Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача №31 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Общим требованием для ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, объектов бытового обслуживания населения, оказания услуг нотариусами, адвокатами, аудиторами с 11 мая является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест.

В частности, парикмахерским и салонам красоты министерство намерено рекомендовать:

принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.

ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.

будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м,

Расстояние между местами предоставления услуг - не менее 2 м.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек.

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.