Полиция закрыла ресторан Тищенко "Велюр"

Полиция закрыла ресторан "Велюр" в Киеве в то время, как сегодня в Украине 54-й день карантина.

Об этом на заседании Кабинета Министров сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.

"Рестораны в Киеве. "Виноградный хутор", "Моншер", "Велюр", "Фабиус". Они нарушили требования карантина. Есть админпротоколы. Сейчас они закрыты", - сказал Аваков.

По его словам, с начала карантина Нацполиция составила 10 303 протокола о нарушении карантинных норм.

Как сообщали Українськi Новини, после проверки ресторана "Велюр" на наличие посетителей, киевские полицейские проверили еще один столичный ресторан, который работал, вопреки карантину.

Сторонники председателя Радикальной партии Олега Ляшко замуровали вход в ресторан "Велюр" в Киеве.

Сам Тищенко заявил, что проконтролирует, чтобы директор ресторана "Велюр" заплатил штраф, но при одном условии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ресторан "Велюр", который принадлежит депутату Верховной Рады Николаю Тищенко ("Слуга народа"), работает для отдельных гостей, в том числе депутатов Рады.