Парки і зони відпочинку відкриють з 11 травня

Кабінет Міністрів вирішив відкрити парки і зони відпочинку з 11 травня в той час, як карантин продовжив до 22 травня. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, передають Українські Новини. "Пом'якшення, які планується зробити з 11 травня - це відкриття парків, скверів, зон відпочинку", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. При цьому Шмигаль закликав дотримуватися чинних правил карантину. Зміни з постановою, яка регулює карантинні обмеження в країні, прийняті з дводенною доопрацюванням. Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину. План Кабміну щодо виходу з карантину (для збільшення натисніть на картинку) Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив працювати музеям і бібліотекам з 11 травня. Київська міська державна адміністрація планує почати пом'якшення карантинних обмежень в столиці з 12 травня. Кличко розповів, що в столиці відкриють в першу чергу. Станом на 4 травня кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.