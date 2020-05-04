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04 травня 2020, понеділок, 14:45 32
Суспільство 2020-05-04T17:00:03+03:00
Українські Новини
Парки і зони відпочинку відкриють з 11 травня

Парки і зони відпочинку відкриють з 11 травня

Ярина Вацяк
Карантин, Парки, Кабмін, Коронавірус, Послаблення карантину
Парк Кіото. Київ. Фото Facebook Alexey Smolyakov
Парк Кіото. Київ. Фото Facebook Alexey Smolyakov

Кабінет Міністрів вирішив відкрити парки і зони відпочинку з 11 травня в той час, як карантин продовжив до 22 травня.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"Пом'якшення, які планується зробити з 11 травня - це відкриття парків, скверів, зон відпочинку", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому Шмигаль закликав дотримуватися чинних правил карантину.

Зміни з постановою, яка регулює карантинні обмеження в країні, прийняті з дводенною доопрацюванням.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

План Кабміну щодо виходу з карантину (Для збільшення натисніть на картинку)План Кабміну щодо виходу з карантину (для збільшення натисніть на картинку)

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив працювати музеям і бібліотекам з 11 травня.

Київська міська державна адміністрація планує почати пом'якшення карантинних обмежень в столиці з 12 травня. Кличко розповів, що в столиці відкриють в першу чергу.

Станом на 4 травня кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.

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