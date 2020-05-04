Парки і зони відпочинку відкриють з 11 травня

Кабінет Міністрів вирішив відкрити парки і зони відпочинку з 11 травня в той час, як карантин продовжив до 22 травня.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"Пом'якшення, які планується зробити з 11 травня - це відкриття парків, скверів, зон відпочинку", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому Шмигаль закликав дотримуватися чинних правил карантину.

Зміни з постановою, яка регулює карантинні обмеження в країні, прийняті з дводенною доопрацюванням.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

План Кабміну щодо виходу з карантину (для збільшення натисніть на картинку)

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив працювати музеям і бібліотекам з 11 травня.

Київська міська державна адміністрація планує почати пом'якшення карантинних обмежень в столиці з 12 травня. Кличко розповів, що в столиці відкриють в першу чергу.

Станом на 4 травня кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.