Киев планирует выходить из карантина: что откроют в первую очередь

Киев намерен ослабить карантин с 12 мая, когда отменят ряд ограничит и откроют некоторые заведения.

Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале.

"Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос - это один из шагов первого этапа послаблений, что столица обнародовала раньше. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничении. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить", - написал он.

Также мэр отметил, что 4 мая комиссия по чрезвычайным ситуациям города должен принять решение об этом и о регламенте работы кафе. И тогда они смогут уже работать на вынос. - С соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов.

"Полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая. Очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит нам воплотить эти планы", - отмечается в сообщении.

На первом этапе, который планируется воплощать с 12 мая, в Киеве откроют:

Непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день

Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевание) рабочего места после каждого клиента

Кафе и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день

Парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте

Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): по соблюдению требования не более 1 сотрудника 10м2 и не более 1 клиента на 10м2.

Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения.

автокинотеатр

На первом этапе крупные торговые центры и магазины в них не откроют.

Во всех учреждениях и на предприятиях:

Обязательная термометрия сотрудников и посетителей

Обязательные правила безопасности

Если клиент без маски - его или не впускают в помещение или это ответственность поставщика услуг (он должен обеспечить клиента маской).

На первом этапе послаблений закрытыми останутся:

школы

детские сады

детские площадки

спортивные площадки

прибрежные зоны отдыха.

Ослабление ограничений по их посещению будет следующим этапом.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Метро в столице откроется по решению правительства.

А работу пригородного транспорта правительства пообещали восстановить в первую очередь.

В публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд.

Тем временем, Кабмин продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.