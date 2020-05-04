Франция не будет отправлять на самоизоляцию прибывших из-за границы

Во Франции, где ранее власти убедительно просили жителей на время карантина перевигаться на велосипедах для соблюдения дистанции, заявили, что не будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию всех прибывших из зоны Шенгена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Посольства Франции в Великобритании.

В частности, отмечается, что на людей, которые въезжают во Францию из европейского пространства (ЕС, Шенген и Великобритания), не будет распространяться обязательная самоизоляция.

⚠️ #Quarantine #COVID__19: People entering France from the European area (EU, Schengen and the UK) will NOT be affected by the 🇫🇷 quarantine measure, whose practical details will soon be specified. — French Embassy UK (@FranceintheUK) May 3, 2020

При этом ранее Минздрав Франции инициировал обязательный карантин для всех, кто приезжает из-за границы.

Как сообщали Українські Новини, Франция планирует ослаблять карантин с 11 мая.

Тем временем в Германии продолжают фиксировать вспышки коронавируса. Количество заболевших достигло 165 тысяч человек.

Также с сегодняшнего дня Италия начинает ослаблять карантин. Свою работу возобновляют бары и рестораны.