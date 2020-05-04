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04 мая 2020, понедельник, 12:50 303
Европа 2020-05-04T14:47:16+03:00
Українські Новини
Франция не будет отправлять на самоизоляцию прибывших из-за границы

Франция не будет отправлять на самоизоляцию прибывших из-за границы

Елизавета Кесельман
Франция, Европа, Шенгенская зона, коронавирус в Европе, Коронавирус во Франции
Франция. Фото: pixabay
Франция. Фото: pixabay

Во Франции, где ранее власти убедительно просили жителей на время карантина перевигаться на велосипедах для соблюдения дистанции, заявили, что не будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию всех прибывших из зоны Шенгена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Посольства Франции в Великобритании.

В частности, отмечается, что на людей, которые въезжают во Францию из европейского пространства (ЕС, Шенген и Великобритания), не будет распространяться обязательная самоизоляция. 

 

При этом ранее Минздрав Франции инициировал обязательный карантин для всех, кто приезжает из-за границы.

Как сообщали Українські Новини, Франция планирует ослаблять карантин с 11 мая. 

Тем временем в Германии продолжают фиксировать вспышки коронавируса. Количество заболевших достигло 165 тысяч человек.

Также с сегодняшнего дня Италия начинает ослаблять карантин. Свою работу возобновляют бары и рестораны. 

В Египте разрешили открыть гостиницы для местных отдыхающих, а до окончания карантина в Украине осталась неделя. 

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