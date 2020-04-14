США расследует причины возникновения коронавируса, а также роль ВОЗ и Китая в его распространении

Соединенные штаты Америки, где анонсировали о завершении плана по ослаблению карантинных мер, намерены расследовать появление коронавируса COVID-19, а также причастность Всемирной организации здравоохранения и Китая к его распространению. Об этом заявил сенатор Рон Джонсон, передает Politico.

Как передает ведомство, комитет намерен найти ответы на следующие вопросы:

почему запасы США не были подготовлены в достаточной мере к эпидемии? почему фармацевтические препараты и медоборудование производятся за рубежом?

Также предметом расследования станет реакция ВОЗ на коронавирус и как вирус распространялся поначалу.

"С чего все началось? Была ли передача от животного к человеку? Или это пришло из лаборатории в Китае? Возможно, за этим стояли самые лучшие намерения, попытки придумать различные лекарства, методы лечения коронавируса в целом. Нам нужно знать, какую роль могла сыграть ВОЗ в попытке скрыть это дело", — заявил Джонсон.

Он рассказал, что темой ВОЗ будет заниматься сенатор Рик Скотт.

Как сообщали Українські Новини, ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было.