подписаться на рассылку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • США расследует причины возникновения коронавируса, а также роль ВОЗ и Китая в его распространении
14 апреля 2020, вторник, 13:45 1368
Америка 2020-04-14T13:45:28+03:00
Українські Новини
США расследует причины возникновения коронавируса, а также роль ВОЗ и Китая в его распространении

США расследует причины возникновения коронавируса, а также роль ВОЗ и Китая в его распространении

Елизавета Кесельман
США, Китай, ВОЗ, Сенат США, Коронавирус
Флаг. США. Фото: pexels
Флаг. США. Фото: pexels

Соединенные штаты Америки, где анонсировали о завершении плана по ослаблению карантинных мер, намерены расследовать появление коронавируса COVID-19, а также причастность Всемирной организации здравоохранения и Китая к его распространению. Об этом заявил сенатор Рон Джонсон, передает Politico.

Как передает ведомство, комитет намерен найти ответы на следующие вопросы:

  1. почему запасы США не были подготовлены в достаточной мере к эпидемии?
  2. почему фармацевтические препараты и медоборудование производятся за рубежом?

Также предметом расследования станет реакция ВОЗ на коронавирус и как вирус распространялся поначалу.

"С чего все началось? Была ли передача от животного к человеку? Или это пришло из лаборатории в Китае? Возможно, за этим стояли самые лучшие намерения, попытки придумать различные лекарства, методы лечения коронавируса в целом. Нам нужно знать, какую роль могла сыграть ВОЗ в попытке скрыть это дело", — заявил Джонсон.

Он рассказал, что темой ВОЗ будет заниматься сенатор Рик Скотт.

Как сообщали Українські Новини, ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было. 

Больше новостей о: США Китай ВОЗ Сенат США Коронавирус

В Киеве вводят обязательную термометрию пассажиров транспорта на въездах в столицу
Кабмин упростил закупку 9 препаратов для лечения коронавируса
Новости
Пожар в Чернобыльской зоне потушили, - врио председателя Госэкоинспекции 14:23
Бюджетные расходы на Зеленского сократили на 0,5% 14:21
Больше тысячи студентов-медиков заполнили анкеты для помощи в борьбе с коронавирусом 14:18
В Китае ввели запрет на публикацию материалов о происхождении коронавируса без одобрения властей 14:15
В Киевской области коронавирусом заразились 224 человека. Где болеют в области больше всего 14:06
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
больше новостей
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 16:29
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
больше новостей
В Киеве уже 551 случай коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok