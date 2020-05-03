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  • Количество новых заболевших коронавирусом в Киеве после роста 2 мая сократилось более чем в два раза
03 мая 2020, воскресенье, 12:47 488 Инфографика
Медицина 2020-05-03T13:27:24+03:00
Українські Новини
Количество новых заболевших коронавирусом в Киеве после роста 2 мая сократилось более чем в два раза

Количество новых заболевших коронавирусом в Киеве после роста 2 мая сократилось более чем в два раза

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В то время, как в Украине сегодня 53-й день карантина,  а количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 502 до 11 913, количество заболевших коронавирусом в Киеве 2 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 17 человек до 1 511.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось еще на 17 человек. 1 случай, к сожалению, летальный", - написал он.

Кличко сообщил, что среди заболевших 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет, 10 мужчин - от 30 до 80 лет и полугодовалая девочка.

Он отметил, что в больницы Киева были госпитализированы 9 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Тем временем, количество зараженных коронавирусом в Украине за 1 мая выросло до 550 в сутки

Также по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.

 

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