Количество новых заболевших коронавирусом в Киеве после роста 2 мая сократилось более чем в два раза

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось еще на 17 человек. 1 случай, к сожалению, летальный", - написал он.

Кличко сообщил, что среди заболевших 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет, 10 мужчин - от 30 до 80 лет и полугодовалая девочка.

Он отметил, что в больницы Киева были госпитализированы 9 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Тем временем, количество зараженных коронавирусом в Украине за 1 мая выросло до 550 в сутки.

Также по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.