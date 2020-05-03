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  • Кількість нових хворих на коронавірус в Києві після зростання 2 травня скоротилася більш ніж удвічі
03 травня 2020, неділя, 12:47 27 Інфографіка
Медицина 2020-05-03T14:00:01+03:00
Українські Новини
Кількість нових хворих на коронавірус в Києві після зростання 2 травня скоротилася більш ніж удвічі

Кількість нових хворих на коронавірус в Києві після зростання 2 травня скоротилася більш ніж удвічі

Надежда Комендантова
коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

В той час, як в Україні сьогодні 53-й день карантину, а кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 502 до 11 913, кількість хворих на коронавірус в Києві 2 травня порівняно з попередньою добою збільшилась на 17 осіб до 1 511.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання коронавірус, збільшилась ще на 17 осіб. 1 випадок, на жаль, летальний", - написав він.

Кличко повідомив, що серед хворих 6 жінок віком від 55 до 68 років, 10 чоловіків - від 30 до 80 років і полугодовалая дівчинка.

Він зазначив, що в лікарні Києва були госпіталізовані 9 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Як повідомляли Українські Новини,Моз заявив, що еслі скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавірусу.

Тим часом, кількість заражених коронавірусом в Україні за 1 травня зросла до 550 в добу.

Також, станом на ранок 3 травня, у світі зареєстрували 83,257 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5215 осіб.

 

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