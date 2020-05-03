Кількість нових хворих на коронавірус в Києві після зростання 2 травня скоротилася більш ніж удвічі

В той час, як в Україні сьогодні 53-й день карантину, а кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 502 до 11 913, кількість хворих на коронавірус в Києві 2 травня порівняно з попередньою добою збільшилась на 17 осіб до 1 511. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання коронавірус, збільшилась ще на 17 осіб. 1 випадок, на жаль, летальний", - написав він. Кличко повідомив, що серед хворих 6 жінок віком від 55 до 68 років, 10 чоловіків - від 30 до 80 років і полугодовалая дівчинка. Він зазначив, що в лікарні Києва були госпіталізовані 9 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків. Як повідомляли Українські Новини,Моз заявив, що еслі скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавірусу. Тим часом, кількість заражених коронавірусом в Україні за 1 травня зросла до 550 в добу. Також, станом на ранок 3 травня, у світі зареєстрували 83,257 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5215 осіб.