Коронавирус в Украине: количество зараженных выросло до 550 в сутки

В Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Всего 11 411 лабораторно подтвержденных случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.

279 — летальные случаи. 1498 пациентов уже выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 427 случаев;

Волынская область — 315 случаев;

Днепропетровская область — 436 случаев;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 393 случая;

Закарпатская область — 496 случаев;

Запорожская область — 267 случаев;

Ивано-Франковская область — 942 случая;

Кировоградская область — 394 случая;

м. Киев — 1494 случая;

Киевская область — 747 случаев;

Львовская область — 465 случаев;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 140 случаев;

Одесская область — 329 случаев;

Полтавская область — 212 случаев;

Ровенская область — 689 случаев;

Сумская область — 105 случаев;

Тернопольская область — 823 случая;

Харьковская область — 311 случаев;

Херсонская область — 121 случай;

Хмельницкая область — 98 случаев;

Черновицкая область — 1745 случаев;

Черкасская область — 304 случая;

Черниговская область — 51 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего в Украине исследовано 122752 образцы методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3452 человек, из них 145 детей и 387 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 279 человек, из них 17 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Тем временем, согласно информации Центра общественного здоровья, на амбулаторном лечении находится 7 526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников.