Коронавирус в Украине: количество зараженных выросло до 550 в сутки

В Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Всего 11 411 лабораторно подтвержденных случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram. 279 — летальные случаи. 1498 пациентов уже выздоровели. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область — 427 случаев; Волынская область — 315 случаев; Днепропетровская область — 436 случаев; Донецкая область — 70 случаев; Житомирская область — 393 случая; Закарпатская область — 496 случаев; Запорожская область — 267 случаев; Ивано-Франковская область — 942 случая; Кировоградская область — 394 случая; м. Киев — 1494 случая; Киевская область — 747 случаев; Львовская область — 465 случаев; Луганская область — 37 случаев; Николаевская область — 140 случаев; Одесская область — 329 случаев; Полтавская область — 212 случаев; Ровенская область — 689 случаев; Сумская область — 105 случаев; Тернопольская область — 823 случая; Харьковская область — 311 случаев; Херсонская область — 121 случай; Хмельницкая область — 98 случаев; Черновицкая область — 1745 случаев; Черкасская область — 304 случая; Черниговская область — 51 случай. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Всего в Украине исследовано 122752 образцы методом ПЦР. На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3452 человек, из них 145 детей и 387 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 279 человек, из них 17 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса. Тем временем, согласно информации Центра общественного здоровья, на амбулаторном лечении находится 7 526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников.