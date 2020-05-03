В Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 502 за сутки

В то время, как Украине сегодня 53-й день карантина, по состоянию на утро 3 мая число инфицированных коронавирусом Covid-19 выросло до 11 913. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. За сутки количество заболевших в стране выросло на 502 случая. По состоянию на утро воскресенья в стране зафиксировали 288 летальных случаев, 1 547 пациентов выздоровели. Ситуация по регионам: Винницкая обл. — 435 (146 выздоровели);Волынская обл. — 324 (64 выздоровели);Днепропетровская обл. — 448 (64 выздоровели);Донецкая обл. — 70 (12 выздоровели);Житомирская обл. — 423 (23 выздоровели);Закарпатская обл. — 508 (53 выздоровели);Запорожская обл. — 275 (79 выздоровели);Ивано-Франковская обл. — 965 (86 выздоровели);г. Киев — 1 511 (80 выздоровели);Киевская обл. — 784 (82 выздоровели);Кировоградская обл. — 397 (121 выздоровел);Львовская обл. — 473 (95 выздоровели);Луганская обл. — 37 (7 выздоровели);Николаевская обл. — 149 (6 выздоровели);Одесская обл. — 409 (17 выздоровели);Полтавская обл. — 222 (23 выздоровели);Ровенская обл. — 726 (78 выздоровели);Сумская обл. — 110 (62 выздоровели);Тернопольская обл. — 868 (127 выздоровели);Харьковская обл. — 348 (36 выздоровели);Херсонская обл. — 136 (52 выздоровели);Хмельницкая обл. — 115 (27 выздоровели);Черкасская обл. — 308 (63 выздоровели);Черновицкая обл. — 1818 (138 выздоровели);Черниговская обл. — 54 (6 выздоровели). Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса. Тем временем, количество зараженных коронавирусом в Украине за 1 мая выросло до 550 в сутки. Также по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.