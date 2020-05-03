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03 мая 2020, воскресенье, 09:51 324 Инфографика
Медицина 2020-05-03T10:15:16+03:00
Українські Новини
В Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 502 за сутки

В Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 502 за сутки

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как Украине сегодня 53-й день карантина,  по состоянию на утро 3 мая число инфицированных коронавирусом Covid-19 выросло до 11 913.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

За сутки количество заболевших в стране выросло на 502 случая. По состоянию на утро воскресенья в стране зафиксировали 288 летальных случаев, 1 547 пациентов выздоровели.

Ситуация по регионам:

Винницкая обл. — 435 (146 выздоровели);

Волынская обл. — 324 (64 выздоровели);
Днепропетровская обл. — 448 (64 выздоровели);
Донецкая обл. — 70 (12 выздоровели);
Житомирская обл. — 423 (23 выздоровели);
Закарпатская обл. — 508 (53 выздоровели);
Запорожская обл. — 275 (79 выздоровели);
Ивано-Франковская обл. — 965 (86 выздоровели);
г. Киев — 1 511 (80 выздоровели);
Киевская обл. — 784 (82 выздоровели);
Кировоградская обл. — 397 (121 выздоровел);
Львовская обл. — 473 (95 выздоровели);
Луганская обл. — 37 (7 выздоровели);
Николаевская обл. — 149 (6 выздоровели);
Одесская обл. — 409 (17 выздоровели);
Полтавская обл. — 222 (23 выздоровели);
Ровенская обл. — 726 (78 выздоровели);
Сумская обл. — 110 (62 выздоровели);
Тернопольская обл. — 868 (127 выздоровели);
Харьковская обл. — 348 (36 выздоровели);
Херсонская обл. — 136 (52 выздоровели);
Хмельницкая обл. — 115 (27 выздоровели);
Черкасская обл. — 308 (63 выздоровели);
Черновицкая обл. — 1818 (138 выздоровели);
Черниговская обл. — 54 (6 выздоровели).

Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Тем временем, количество зараженных коронавирусом в Украине за 1 мая выросло до 550 в сутки

Также по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.

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