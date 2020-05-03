В Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 502 за сутки

В то время, как Украине сегодня 53-й день карантина, по состоянию на утро 3 мая число инфицированных коронавирусом Covid-19 выросло до 11 913.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

За сутки количество заболевших в стране выросло на 502 случая. По состоянию на утро воскресенья в стране зафиксировали 288 летальных случаев, 1 547 пациентов выздоровели.

Ситуация по регионам:

Винницкая обл. — 435 (146 выздоровели);

Волынская обл. — 324 (64 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 448 (64 выздоровели);

Донецкая обл. — 70 (12 выздоровели);

Житомирская обл. — 423 (23 выздоровели);

Закарпатская обл. — 508 (53 выздоровели);

Запорожская обл. — 275 (79 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 965 (86 выздоровели);

г. Киев — 1 511 (80 выздоровели);

Киевская обл. — 784 (82 выздоровели);

Кировоградская обл. — 397 (121 выздоровел);

Львовская обл. — 473 (95 выздоровели);

Луганская обл. — 37 (7 выздоровели);

Николаевская обл. — 149 (6 выздоровели);

Одесская обл. — 409 (17 выздоровели);

Полтавская обл. — 222 (23 выздоровели);

Ровенская обл. — 726 (78 выздоровели);

Сумская обл. — 110 (62 выздоровели);

Тернопольская обл. — 868 (127 выздоровели);

Харьковская обл. — 348 (36 выздоровели);

Херсонская обл. — 136 (52 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 115 (27 выздоровели);

Черкасская обл. — 308 (63 выздоровели);

Черновицкая обл. — 1818 (138 выздоровели);

Черниговская обл. — 54 (6 выздоровели).

Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Тем временем, количество зараженных коронавирусом в Украине за 1 мая выросло до 550 в сутки.

Также по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.